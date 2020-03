Após país chegar a 904 casos, Bolsonaro chama Covid-19 de 'gripezinha'

Mesmo com pelo menos 904 casos e 11 mortes confirmadas no país, o presidente do Brasil minimizou a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. No final da tarde desta sexta-feira (20), Jair Bolsonaro chamou a doença de "gripezinha".

"Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar", afirmou Bolsonaro, referindo-se à facada que recebeu durante a campanha presidencial em 2018.

A saúde de Bolsonaro vem sendo alvo de especulação depois que pelo menos 22 pessoas que tiveram contato com o presidente durante uma viagem aos Estados Unidos e que testaram positivo para a doença. Nos últimos dias, Bolsonaro anunciou que se submeteu a dois exames e que ambos deram negativo para a Covid-19.

Questionado sobre se, diante do número de pessoas que testaram positivo para a doença e que tiveram contato com ele, Bolsonaro disse que poderia fazer um novo teste. "Posso me submeter a outro exame, de acordo com orientação médica", afirmou.