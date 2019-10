Após paralisação, rodoviários retomam atividades no Parque das Bromélias

Os rodoviários retomaram as atividades no Parque das Bromélias no final da tarde desta terça-feira (29). O serviço foi suspenso no final da tarde de segunda (28), algumas horas depois que uma moradora do bairro foi morta durante uma operação da Polícia Militar. As aulas serão retomadas nesta quarta-feira (30).

O Sindicato dos Rodoviários explicou que a decisão aconteceu depois de uma reunião com representantes da polícia e da comunidade. Por conta da paralisação, os moradores estavam caminhando cerca de 2 km até o ponto de ônibus mais próximo.

Beatriz deixou uma filha de 10 meses (Foto: Reprodução)

A direção da Escola Municipal Bosque das Bromélias também resolveu retomar as atividades. Os 453 estudantes que ficaram sem aula nesta terça-feira (29) vão retornar às salas na quarta (30). A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que decidiu isso durante uma reunião entre representantes da pasta, da Polícia Militar e de líderes comunitários.

Beatriz Santos Pereira tinha 21 anos e estava em casa quando foi baleada no peito. A família dela e os vizinhos contaram que policiais militares atiraram na direção da casa da vítima porque acreditavam que havia bandidos no imóvel, e afirmaram que não houve troca de tiros.

Já a Polícia Militar diz que a equipe da Rondas Especiais (Rondesp/ RMS) estava perseguindo quatro homens que estavam em atitude suspeita. Na versão dos militares, durante a perseguição houve troca de tiros e uma das balas acertou Beatriz.

Vítima estava em casa quando foi atingida (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

O caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar, mas a família da jovem será ouvida também pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os depoimentos estão agendados para esta quarta-feira (30).

O corpo de Beatriz será sepultado no Cemitério Municipal de Pirajá, às 10h, nesta quarta-feira (30).