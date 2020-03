Após participar de evento com Wajngarten, prefeito de Miami pega coronavírus

Francis Suarez, prefeito de Miami, nos Estados Unidos, testou positivamente para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, diz o jornal Miami Herald. O mandatário américano esteve em um evento com Bolsonaro e o chefe da secretaria de comunicação da Presidência (Secom), Flavio Wajngarten, também diagnosticado com a doença, no último final de semana.

Em suas redes sociais, Suarez já havia anunciado que entraria em quarentena preventiva após ter tido conhecimento sobre o caso de Wajngarten, mas afirmou que não lembra de ter tido contato próximo com o brasileiro. O prefeito havia dito que estava se sentindo forte e saudável, mas temia que pudesse contagiar pessoas próximas.

O evento com Bolsonaro e a delegação brasileira ocorreu no resort Mar-a-Lago, na Flórida, e teve a presença de diversas autoridades americanas e a do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Wajngarten publicou diversas fotos e vídeos ao lado de Trump e Bolsonaro e, na volta ao Brasil, se submeteu a um exame que testou positivo para a doença. Logo foram levantadas suspeitas quanto à saúde dos dois presidentes. A Casa Branca disse que não irá realizar um teste em Trump, já o diagnóstico de Bolsonaro deu negativo nesta sexta-feira.

