Após pausa por conta da pandemia, Soterópolis volta nesta quinta (23)

O Soterópolis volta a exibir conteúdos inéditos nesta quinta-feira (23), às 22h, na TVE ou on-line (clique aqui). O programa estava suspenso por conta da pandemia de covid-19.

Na sexta a transmissão é a partir das 19h e no domingo às 18h30.

O programa anunciou a suspensão no início de abril. "Assim como outros programas da TVE Bahia, decidimos suspender nossas atividades externas para proteger a nossa equipe e a sociedade. Portanto, durante a pandemia vamos reprisar nossos conteúdos, tá certo? Continue ligado no jornalismo da TVE para se informar sobre tudo o que acontece em nosso estado em relação ao coronavírus. A TVE é Sua, é da Bahia, é do combate à pandemia!", dizia nota divulgadas nas redes sociais.

(Foto: Divulgação)