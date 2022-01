Após pedido da Sesab, Anvisa suspende navios de cruzeiro no litoral baiano

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acatou o pedido da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para a suspensão temporária dos navios de cruzeiro nos portos de Salvador e Ilhéus, o que impede a operação e atracação.

De acordo com, Tereza Paim, secretária estadual da Saúde, “a solicitação foi pautada na precaução, tendo em vista que apesar dos requisitos para ingresso nos cruzeiros, com a exigência do RT-PCR para os passageiros, percebe-se que é preciso aperfeiçoar o controle”.

O pedido ocorre após o navio Costa Diadema alargar o período atracado na capital baiana, em função de um surto de covid-19. Com capacidade para 4.947 passageiros, o navio deixou o Porto de Santos (SP) na segunda-feira (20), com destino a Salvador, onde permaneceria apenas um dia, antes de seguir para Ilhéus, no sul do estado. Houve 68 casos e o navio ficou atracado na capital baiana com 4 mil pessoas em quarentena desde o último dia 30.

Também nesta segunda, um comunicado da Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia) informou que as companhias de cruzeiros suspenderão suas operações no Brasil até o próximo dia 21.