Após pedido de bloqueio, Bahia fecha novo acordo com a Justiça do Trabalho

Depois da Justiça do Trabalho ter pedido o bloqueio de receitas do Bahia, o tricolor firmou um novo acordo para pagar os credores. Nesta sexta-feira (20), o clube informou que os valores foram reajustados, sem a incidência de multa, como era estabelecido.

"O Esporte Clube Bahia informa a realização de um novo acordo trabalhista, resolvendo a questão do passado, sem bloqueio nas contas tricolores nem incidência de qualquer multa, e repactuando os valores de maneira adequada à realidade financeira atual do Esquadrão", diz a nota emitida pelo Esquadrão.

No dia 11 de maio, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região, com sede em Salvador, solicitou à CBF o bloqueio de até R$ 8,19 milhões em receitas do Bahia.

O pedido de bloqueio foi gerado após o Bahia descumprir o acórdão que o clube assinou com a Justiça do Trabalho em 2011 e que vinha sendo cumprido desde 2013, durante a gestão do então presidente Fernando Schmidt.

Pelo acórdão, o Bahia realizava mensalmente aportes fixos de R$ 450 mil. O valor é utilizado no pagamento de dívidas trabalhistas do clube com antigos jogadores e outros funcionários.

O acordo com o TRT impede que a Justiça penhore bens do tricolor para executar dívidas. Porém, desde setembro do ano passado o clube estava em débito com os credores. O tricolor chegou a alegar dificuldades ocasionadas pela pandemia, mas a justificativa não foi aceita.

Após o pedido pelo bloqueio de receitas, o Bahia informou que "não realizou os pagamentos devido ao descumprimento do próprio acordo trabalhista, que prevê a revisão dos valores na hipótese de mudança no patamar financeiro do clube". E que, tão logo haja essa justa readequação, retomará os aportes devidos".

O clube diz ainda que estava aguardando resposta do pedido de audiência que foi solicitado junto ao TRT.