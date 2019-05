Após pedido de Bolsonaro, PLS votará por Coaf na Economia, diz líder do partido

Líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP) disse que o partido vai atender a pedido do presidente Jair Bolsonaro e votará favorável à mudança do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça para o da Economia. Essa mudança já foi aprovada na Câmara dos Deputados e vai agora a votação no Senado.

O senador falou após uma reunião com o presidente na tarde desta terça-feira (28). Segundo Olímpio, além do presidente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o da Economia, Paulo Guedes, pediram que a medida provisória que reorganizou os ministérios fosse aprovada sem alterações em relação ao que passou pela Câmara.

Até hoje, aliados do governo lutavam para que o Coaf ficasse com o Ministério da Justiça, como dizia o texto original da reforma do governo Bolsonaro. Mas se o Senado modificar o que foi aprovado pela Câmara, a MP deve voltar para que os deputados façam nova análise. Mas a MP perderá a validade no dia 3 de junho e se houver necessidade de uma nova votação no Congresso corre risco de caducar e, com isso, a estrutura do governo voltaria à da época de Michel Temer.

“Nós vamos votar com o pedido do presidente, com o pedido do Paulo Guedes. Além do pedido, é uma certeza de que será mantido a estrutura do Coaf dentro do que é possível”, diz Olímpio. “Nós, o tempo todo, batalhamos para que o Coaf ficasse nas mãos do ministro Sergio Moro, no Ministério da Justiça, mas diante do pedido do presidente da República, do próprio Sergio Moro e do Paulo Guedes estarem afirmando para o país que nós não podemos colocar em risco a reforma administrativa, isso poderia gerar a obrigatoriedade da criação de 29 ministérios”, conclui.

Mas segundo o Uol, pelo menos 20 dos 81 senadores devem ignorar o apelo do presidente e votar para que o Coaf vá para o Ministério da Justiça. Os 20 votos favoráveis à mudança são das bancadas que já se decidiram: PSD (9), Podemos (8) e Pros (3). Parlamentares da oposição, como o líder da minoria, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também fizeram indicação nesse sentido. A votação deve acontecer ainda nesta terça.