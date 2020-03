Após perseguição, acidente deixa um PM morto e outros dois feridos em Feira de Santana

Uma perseguição de policiais militares contra criminosos em Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia, terminou em um acidente trágico na noite de segunda-feira (23), por volta das 19h. Um policial, identificado como Fabrísio Cordeiro das Mercês, 41 anos, morreu após a viatura se chocar num barranco e capotar na pista.

Outros dois PMs ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da cidade, sem risco de morte.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu quando uma equipe da 66ª Companhia da PM (CIPM/SIM-Feira de Santana), composta pelo soldado Fabrísio e outros dois policiais, tentava abordar dois homens suspeitos de roubarem uma moto. A equipe foi surpreendida por disparos efetuados pelos criminosos.

Ainda segundo a PM, durante a perseguição, a viatura perdeu o controle e capotou após bater contra um barranco, no Anel de Contorno, na entrada do Bairro da Mangabeira. Os policiais foram socorridos pelo Samu e encaminhados para o Hospital Emec, onde foram atendidos. No entanto, Fabrísio, após sofrer graves fraturas na cabeça e pelo corpo, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na undiade médica.

Segundo o boletim de ocorrências registrado pelos PMs, os suspeitos que estavam sendo perseguidos se desequilibraram e caíram da motocicleta. Um deles conseguiu fugir. O outro foi preso pelos policiais.

O sepultamento do soldado será realizado nesta terça-feira (24), às 15h30, no Jardim Celestial, bairro SIM, em Feira de Santana. Há 12 anos na corporação, o policial militar deixa esposa e dois filhos.

Nas redes sociais, a Polícia Militar lamentou a morte do soldado:

É com imenso pesar que a Polícia Militar da Bahia informa o falecimento do Sd PM Fabrísio Cordeiro das Mercês, lotado na 66ª CIPM/Feira de Santana. O policial estava de serviço por volta de 19h, quando a viatura capotou próximo ao bairro Mangabeira, em meio ao acompanhamento a dois suspeitos que haviam acabado de roubar uma motocicleta.

O policial e mais dois integrantes da guarnição foram prontamente socorridos, mas não resistiu aos ferimentos, evoluindo a óbito no Hospital EMEC. Os dois policiais estão sendo atendidos e não correm risco de morte. Manifestamos o mais profundo sentimento de solidariedade à família e amigos.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco