Após polêmica com Fábio Porchat, Gkay sofre prejuízo milionário

A situação de Gkay, após a briga na web com Fábio Porchat, acabou mal para o bolso da influenciadora. Isso porque, segundo informações do jornalista Matheus Baldi, a famosa teria perdido ações publicitárias após as polêmicas na mídia.

O ex-apresentador do SBT teve acesso exclusivo a diversas informações envolvendo a humorista e, duas "publis" que estavam programadas para serem divulgadas nas redes sociais, tiveram de ser adiadas. Outras marcas também se posicionaram internamente contra as exposições e adiaram as negociações para o próximo ano.

Depois da situação ter piorado na mídia, Gkay resolveu desativar seu perfil no Twitter, principalmente após diversos internautas terem republicado comentários antigos da influenciadora.

Vale lembrar que após o comentário no palco do programa Domingão com Huck e o vídeo de Porchat, diversas pessoas foram às redes sociais para falar sobre o comportamento da famosa, como o ex-personal, Márcio Victor, que alegou que Gkay não era humilde nos bastidores.

“Se chegar o garçom para te atender, pergunte o nome do garçom. Chame ele pelo nome. Trata bem todo mundo. Porque essa historinha de bater em quem é pequeno porque fulano não tem como revidar, ele é pequeno, um dia isso vai chegar num grande e esse grande vai se magoar com você, aí sim", disse em um trecho.

Outro que também comentou a situação foi Rodrigo Thomaz, professor de dança do quadro “Dança dos Famosos”. Ele escreveu um desabafo após a polêmica envolvendo o humorista Fábio Porchat e Gkay e disse que a humorista foi o 'pior ser humano' com quem trabalhou.

“Pois é, obrigado Porchat por falar 1/5 do que é Gkay de verdade. Tive o ‘prazer’ de conhecer e conviver até mesmo em sua casa com a pior ser humano, que já pude conhecer… É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo. Sim, ela é isso tudo que ele falou e muito mais para o lado negativo, infelizmente. Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela e vocês não tem ideia de como isso me abalou emocionalmente e psicologicamente… Mas, é isso aí”, lamentou.