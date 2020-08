Após polêmica, Daniel Alves enfrenta o Bahia pela primeira vez

A partida entre Bahia e São Paulo, hoje, no Morumbi, vai marcar o reencontro do tricolor com Daniel Alves. Cria das divisões de base do Esquadrão, o lateral direito de 37 anos, que agora atua como meia, vai enfrentar o ex-clube pela primeira vez desde que deixou Salvador, em 2002, rumo ao Sevilla.

Nos 18 anos que se passaram, Daniel Alves pôde se orgulhar de ter conquistado praticamente tudo. Ao todo são 40 títulos na galeria, um recorde no futebol. Além disso, o menino de Juazeiro virou ídolo no Barcelona, titular na Seleção Brasileira e passou ainda por Juventus e PSG antes de voltar ao Brasil, no ano passado, para defender o São Paulo.

No tempo em que Daniel esteve brilhando na Europa, a torcida tricolor alimentou o sonho do retorno do jogador ao clube. Por outro lado, o lateral nunca escondeu o desejo de defender o São Paulo, seu time na infância, antes de encerrar o ciclo no futebol com a camisa do Bahia.

Mas a relação entre Daniel Alves e parte da torcida do Bahia ficou estremecida nos últimos dias. Durante uma live realizada pelo CORREIO em julho, Daniel afirmou que a sua intenção era jogar por apenas dois meses no Esquadrão e logo depois encerrar a carreira.

A declaração não caiu bem entre torcedores e Daniel virou alvo de críticas. Após a repercussão negativa, o jogador voltou atrás e disse que no Brasil só jogará no São Paulo.

"Eu não jogo em outro clube aqui no Brasil. Estou realizando meu sonho de criança no São Paulo. Tudo o que sair de outro clube do Brasil, é mentira, não caia nessa. Estou aqui pelo sonho e não por dinheiro. Falei em uma entrevista sobre jogar dois meses no Bahia e a torcida me rechaçou. Então, já não tem um segundo clube. Reforço, só jogo no São Paulo aqui no Brasil. O que sair de outro clube é mentira", disse o lateral.

Contra o São Paulo de Daniel Alves, o Bahia busca o terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão. Já o time paulista vem de derrota para o Vasco na rodada anterior e convive com a pressão por bons resultados.