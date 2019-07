Após polêmica no 'Caso Neymar', Globo demite Mauro Naves

A TV Globo demitiu o jornalista Mauro Naves. A informação foi confirmada pela emissora em nota ao site "Notícias da TV". O jornalista tinha 31 anos e casa e estava afastado desde o dia 5 de junho, por conta de uma polêmica envolvendo o "Caso Neymar".

“O Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente o contrato de prestação de serviços que mantinham. O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece os 31 anos de dedicação e colaboração”, informou a emissora.

A demissão ocorre um mês após William Bonner divulgar, ao vivo, o afastamento de Mauro, por conta da polêmica envolvendo a acusação de Najila Trindade sobre um suposto estupro cometido por Neymar.

O motivo da demissão é que o pai de Neymar revelou que o contato dele foi passado aos ex-advogados da modelo Nájila Trindade por Naves. O advogado José Edgard Cunha Bueno Filho, que representava a suposta vítima já era conhecido do jornalista antes do caso. Para a Globo, mesmo tendo uma participação pequena no caso, houve interferência do profissional, o que vai de encontro às diretrizes da emissora.

A assessoria de Neymar divulgou uma nota mais cedo comentando o caso, o que acabou levando à implicação de Naves na questão. Segundo os defensores, o pai do camisa 10 foi procurado no dia 29 de maio diretamente pelo advogado José Edgar, que pedoi para macar uma reunião. "A iniciativa para realização do encontro sempre partiu do citado advogado. Também importante reforçar que, na reunião, o advogado apresentou um inaceitável pedido de “cala boca”, prontamente rejeitado. O pedido de dinheiro foi presenciado não por uma, mas por três testemunhas. Por fim, esclarecem que tal fato foi comunicado à autoridade policial e que as testemunhas se encontram à disposição", diz a mensagem, que cita o nome de alguém - borrado no print divulgado.

(Foto: Divulgação)

Há bastante tempo, Naves vem sendo um dos principais repórteres da Globo, atuando, inclusive, como setorista da seleção brasileira.

Leia a nota emitida pela Globo durante o Jornal Nacional informando o afastamento

O Jornal Nacional publicou ontem a carta aberta à imprensa divulgada pelos ex-advogados da mulher que acusa Neymar de estupro. Eles afirmam na carta que a reunião que tiveram com os advogados de Neymar foi feita a convite do pai do jogador. Hoje, em nota, o pai de Neymar desmentiu essa afirmação, disse que foi o advogado José Edgard Cunha Bueno que o procurou solicitando a reunião e que José Edgar obteve o contato dele por intermédio do repórter Mauro Naves, na quarta-feira da semana passada.

O repórter confirma as afirmações da nota do pai de Neymar, mas somente hoje relatou à Globo sua participação no episódio. Em sua defesa, Mauro Naves explicou que se limitou a repassar os contatos do pai de Neymar para o advogado, a quem já conhecia, porque esperava obter a história com exclusividade. E que quando o assunto se tornou público, avaliou que sua participação não teria relevância.

Mauro Naves é um profissional excelente, com grandes contribuições ao jornalismo esportivo da Globo, mas há evidências de que as atitudes dele neste caso contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas. Em comum acordo, o repórter Mauro Naves deixará a cobertura de esportes da Globo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos.