Após pressão de fãs de Harry Potter, Bruno Reis libera volta do cinema 3D

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta quarta-feira (17) que assinou um decreto liberando o uso de óculos 3D nos cinemas. A novidade foi anunciada depois que centenas de fãs de Harry Potter invadiram as redes sociais de Bruno pedindo liberação de filmes 3D em Salvador.

"Alô, Potterheads, estou acompanhando por aqui os pedidos de liberação do uso dos óculos 3D nos cinemas de nossas cidade e acabei de assinar o decreto que faz a liberação com todos os procedimentos de higienização necessários durante a pandemia. "Avada kedavra" na ansiedade", escreveu Bruno no Twitter.

Celebrando os 20 anos do lançamento do primeiro filme da saga Harry Potter, a Warner Bros e a HBO Max exibem nos cinemas uma versão em 3D do filme. Contudo, até agora Salvador não tinha liberado exibições em 3D, como medida para conter a disseminação do coronavírus.

Harry Potter e a Pedra Filosofal chega aos cinemas no próximo domingo (21). Ainda não há confirmação de que o filme será exibido em alguma sala de Salvador.