Após princípio de AVC, Agnaldo Timóteo passa por cateterismo em Salvador

Foto: Ivonaldo Paiva/Blog Braga

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, passou nessa quarta-feira (22) por um exame de cateterismo, que mediu sua pressão intracardíaca e o nível de saturação de oxigênio. O cantor está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, e não tem previsão de alta.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo cardiologista André Durans, o músico está lúcido, teve uma "leve melhora", mas necessita de cuidados. "Ele apresentou um quadro compatível com um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em uma região específica (do cérebro), que é o cerebelo", explica o médico.

Durans afirma ainda que o problema não provoca paralisia, déficit motor, não desvia a rima e "geralmente não altera de maneira grosseira a fala".

Antes de ser enviado para a capital do Estado, Agnaldo Timóteo havia passado mal em Barreiras, cidade do Oeste baiano, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. "O paciente teve um pico hipertensivo e a pressão arterial dele chegou a ficar muito elevada", conta Durans.