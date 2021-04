Após quase três meses, voos entre Salvador e Lisboa são retomados pela TAP  

Os voos entre Salvador e Lisboa serão retomadas pela companhia aérea TAP, depois de quase três meses de suspensão. Esse é o primeiro voo internacional a ser retomada a partir da capital baiana. Estão previstas duas frequências semanais entre as cidades, em dias variados, aumentando para três no mês de maio. As aeronaves chegam a Salvador e retornam a Lisboa às quartas, sextas e domingos. O retorno acontece no mês em que a TAP completa 43 anos desde que fez o primeiro voo Salvador-Lisboa.

Em junho e julho as viagens serão ampliadas para, respectivamente, quatro e cinco partidas semanais, segundo informações da VINCI Airports, responsável pela gestão do Salvador Bahia Airport.

A retomada acontece após o país europeu autorizar voos de passageiros vindos do Brasil. Além de atender os brasileiros residentes em Portugal e vice-versa, essa rota viabilizará a exportação e importação de produtos. A capital da Bahia responde sozinha por 18% do volume de carga transportada pela TAP no Brasil.

“Esse retorno rápido da rota Lisboa-Salvador demonstra, mais uma vez, que essa ligação se sustenta para além do turismo”, diz Marcus Campos, gerente de marketing e negócios aéreos do aeroporto.

Segurança sanitária

Medidas de higiene certificadas por agências como Bureau Veritas e o ACI (Conselho Internacional de Aeroportos) estão sendo adotadas pela VINCI Airports, inclusive em Salvador e Lisboa, cujo aeroporto também é administrado pela empresa.

A entrada em Portugal em está limitada a determinados tipos de viajantes, como cidadãos da União Europeia e estrangeiros com visto de residência no país. As especificações podem ser encontradas no site da Embaixada de Portugal no Brasil. Para ingressar no país é necessário apresentar no ato do embarque um teste RT-PCR negativo para covid-19 feito com até 72h de antecedência do momento da viagem. Também será necessário fazer quarentena de 14 dias ao chegar no país.