Após quatro anos fechada, igreja mais antiga de Salvador é reaberta para missas

Após passar mais de quatro anos fechada, a igreja mais antiga de Salvador, a Igreja de Nossa Senhora da Graça, foi reaberta nesse domingo (28) com uma missa no bairro da Graça, em Salvador. O local é conhecido por ter os restos mortais da índia Catarina Paraguaçu, que foi casada com Caramuru, o náufrago português Diogo Álvares Correia.



A abadia estava fechada por problemas estruturais, como rachaduras e cupins. Dentre as intervenções realizadas estão a reforma do altar e toda a parte artística da igreja. O local foi doado por Catarina Paraguaçu aos monges da Ordem de São Bento.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

"A igreja estava fechada por quatro anos, mas ontem nós abrimos parcialmente. Ainda falta 10% da obra que é de acabamento e a parte do coro", afirmou José Raimundo Lima, responsável pela área de cultura do local.

A restauração foi fruto de um convênio entre o Mosteiro de São Bento, proprietário da igreja, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), captados via Lei de Incentivo à Cultura, com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Ao CORREIO o Iphan afirmou que “realizou o acompanhamento da reforma desde a aprovação do projeto até a execução das obras”. O tombamento da igreja ocorreu em 1938.

José Raimundo Lima destacou que a igreja foi aberta antes da conclusão da obra para sensibilizar os frequentadores e a comunidade do entorno. A igreja está aberta para visitação e terá missas aos domingos, às 8h. A intervenção deve ser concluída com uma inauguração oficial em dezembro deste ano.

"Nós estamos muito alegres porque vimos o entusiasmo dos paroquianos, dos frequentadores que nunca deixaram de visitar o local. Nós chegamos a improvisar uma capela na sala de aula da Faculdade da Terceira Idade que funciona aqui e sempre tinha uma movimentação boa", ressaltou.

José Raimundo Lima explica que a Igreja Nossa Senhora da Graça é um dos templos mais importantes de Salvador e foi erguida no século XVIII, em 1645, após um sonho de Catarina Paraguaçu. “Ela é a primeira Igreja Mariana (com devoção à Maria) das Américas e a primeira igreja construída no Brasil. Catarina Paraguaçu está enterrada aqui e foi ela quem doou a igreja para o Mosteiro de São Bento. Quando ela veio da França, sonhou que Nossa Senhora da Graça queria que ela construísse uma devoção à Nossa Senhora aqui e ela é conhecida como mãe dos brasileiros por ter chegado aqui muito antes que Tomé de Souza", explicou José Raimundo Lima.

