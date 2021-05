Após quatro décadas, sinos da Basílica Senhor do Bonfim voltam a tocar juntos

Após quatro décadas parados, os quatro sinos da Basílica do Senhor do Bonfim voltarão a tocar juntos. Já com data e horário, a reinauguração acontece na próxima quinta-feira (13), às 9h, de acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur).

Além dos badalos simbólicos, uma missa será marcada para esta semana. A cerimônia terá restrição de público, no entanto, por conta da pandemia do coronavírus. A celebração será transmitida nas redes sociais da Igreja e da Setur.

Na quinta-feira, dia da reativação, outras Igrejas do Centro Histórico de Salvador também tocarão os seus sinos no mesmo horário.

Histórico

Em nota, a Setur explicou que os sinos da Basílica tocavam apenas em cerimônias especiais, missas e festejos. No decorrer do século passado, o número de badaladas foi diminuindo até chegar aos últimos anos é que somente um deles funcionava.

Os sinos foram revitalizados por meio de um projeto da Secretaria, que conta com parceria da iniciativa privada. Esse projeto já viabilizou a restauração de sinos em nove igrejas da cidade, incluindo a da Colina Sagrada.