Após reclamações, Neymar constrói boate subterrânea para não incomodar vizinhos

As festas dadas por Neymar em sua mansão de veraneio, em Mangaratiba (RJ), não têm agradado os vizinhos. Ciente da situação, o craque resolveu construir uma boate subterrânea na "Neymansão" para, assim, festejar sem incomodar quem mora ao lado.

Segundo o jornal Extra, a construção terá todas as proteções acústicas para evitar que o barulho chegue às casas próximas. A estrutura ainda contará com pista de dança em diferentes ambientes, bares, cabine para DJ e palco, salao para jogos e uma outra so para videogame.

Além da boate, Neymar também está preocupado em acomodar melhor seus convidados. Para isso irá construir uma casa de hóspedes na propriedade com, ao menos, 10 quartos. A mansão principal, avaliada em R$ 28 milhões, "só" tem seis suítes e não dá para comportar todo mundo.

A princípio, a área seria destinada a uma pista de pouso para jatos de pequeno porte, um hangar e uma pequena casa para a tripulação. Mas com a insatisfação da vizinhança, que inclui famosos como Emerson Sheik e Adriana Esteves, o craque desistiu da ideia no momento para construir o que os funcionários do condomínio já chamam de “Neymarlândia”.

O objetivo é que as reformas sejam concluídas antes das próximas férias do jogador do PSG, no fim do ano.