Após relatos de namoro abusivo, Manu Gavassi e Chay Suede fazem as pazes em clipe

Após relatar um relacionamento abusivo no Big Brother Brasil (BBB20) que foi atribuído ao ator e cantor Chay Suede, Manu Gavassi convidou o ex-namorado para participar do clipe da música Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, em parceria com Gloria Groove. No curta, que tem pouco mais de dez minutos (veja abaixo) a cantora incorpora seu alter ego Malu Gabatti e se refere ao ator como um "boy gato com cara de quem vai acabar com a sua vida".

Manu e Chay tiveram um relacionamento de três anos, que chegou ao fim em 2014. Na época, ela declarou que não era amiga do ex e não mantinha nenhum tipo de contato com ele. Este ano, durante o BBB20, Gavassi revelou que teve um relacionamento abusivo, no qual foi vítima de diversas traições, por parte de um cara que meses depois virou galã de novela e estava sendo "endeusado pelo Brasil".

Além de Chay Suede, a esposa do ator, Laura Neiva, também aparece no vídeo da parceria da ex-BBB com Gloria Groove. Durante sua participação no reality show da Globo, Manu chegou a falar da ocasião em que pegou um ex-namorado na cama com outra mulher. Manu nunca chegou a confirmar a identidade do ex-namorado abusivo, mas os fãs ligoaram as acusações a Chay e Laura.

No vídeo, antes da parte musical, há um diálogo entre Manu, Gloria e Chay, em que a drag queen dá em cima do galã. Gavassi, que estava interpretando a diretora Malu Gabatti, dá uma cortada na amiga: "Ele é casado, você está constrangendo o meu ator, sendo inconveniente e a cara dele está estranha".

Na internet, os fãs da cantora elogiaram a maturidade dos artistas e compararam Manu com Taylor Swift, conhecida por transformar os fins de seus relacionamentos em tema de seus trabalhos, brincando com boatos sobre os términos.

De acordo com a ficha técnica do vídeo, dirigido por Manu Gavassi, Chay interpreta "o boy gato com cara de quem vai acabar com a sua vida". Já Neiva é a "produtora extremamente linda com um laço no cabelo". No Twitter, seguidores consideraram a participação do casal "genial".

Uma hora após o lançamento do clipe, no fim da manhã de desta sexta-feira (21), o nome de Chay liderava os assuntos mais comentados da rede social no Brasil. O nome de Manu era o segundo colocado. Laura Neiva também aparecia na lista, na sexta colocação.