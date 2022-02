Após reunião com Lula, Jaques Wagner confirma pré-candidatura ao governo

O senador Jaques Wagner (PT) confirmou, na noite desta quarta-feira (15), sua pré-candidatura ao governo da Bahia em 2022. O comunicado, feito por meio das redes sociais, aconteceu após uma reunião na qual também participou o ex-presidente Lula, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman, o também senador baiano e presidente estadual do PSD, Otto Alencar, e o governador Rui Costa. Realizado em São Paulo, o encontro teve como pauta central as discussões em torno da organização da atual base governista para as disputas eleitorais deste ano, assim como o cenário nacional.

“Nosso objetivo é fortalecer a unidade do grupo para ganharmos mais uma vez na Bahia e com Lula. O quadro continua o mesmo, com minha pré-candidatura ao Governo e o desejo de Otto e Leão de disputarem o Senado. Política é assim: se conversa muito até se chegar a um consenso”, escreveu Wagner.

A reunião desta tarde gerou uma série de burburinho, os quais apontavam para uma possível desistência do petista, em função de um desejo de Rui Costa disputar uma vaga no Senado. Neste caso, a opção viável para manter a união da base governista na Bahia seria Otto assumir a cabeça de chapa na disputa pelo Executivo baiano.