Após romance com ator, Larissa Manoela tem novo affair; conheça

A atriz eternizada na personagem da Maria Joaquina esteve em um passeio de barco pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (20), e com ela, um ex-affair e um atual. De acordo com o Extra, Larissa Manoela foi apresentada a carioca Thiago Clevelario através de amigos e eles vivem um início de romance.

Thiago tem 24 anos, é estudante de Administração e, em seu perfil no Instagram, descreve-se como empreendedor em seu perfil, além de ter entre seus seguidores a ginasta Rebeca Andrade.

Ele também é atleta de futsal. Mas não é o único esportista da família. Seu irmão é o jogador de futebol Bruno Gomes, meio-campista central do Vasco da Gama, de 20 anos.

Também presente no barco estava o ator André Luiz Frambach, ex-affair de Larissa. André havia dito, no fim de outubro, ao responder perguntas de seguidores, que estava solteiro após o breve romance com a estrela, que completa 21 anos no próximo dia 28.

A atriz estreia na Globo na próxima novela das seis, "Além da ilusão". Na história de época, a atriz dará vida a duas personagens em diferentes fases da trama. As jovens de família rica são Elisa e Isadora e ambas em diferentes fases se apaixonam delas se apaixona pelo mágico Davi (Rafael Vitti).