Após romper relacionamento com integrante de facção, mulheres têm cabelos raspados

Uma conduta criminosa, chamada de "disciplina" pelos traficantes de Campina Grande, foi realizada na noite desta quarta-feira (20) em três mulheres. As vítimas tiveram os cabelos raspados por integrantes de uma facção, porque uma delas teria rompido o relacionamento com um deles, que está preso no Presídio do Serrotão.

Segundo informações do G1, os suspeitos conseguiram fugir após o crime. As três mulheres foram encaminhadas para a Central de Polícia Civil após serem flagradas em cárcere privado, de acordo com o major Jonatha Yassaki, do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Apesar do susto, duas delas ainda tiveram uma surpresa: foram presas pelo crime de tráfico de drogas, pois uma delas estava com um mandado de prisão em aberto. “A Força Tática foi até o local e ao chegar, encontrou as jovens já com a cabeça raspada. Os suspeitos conseguiram fugir por outro setor e a polícia até fez buscas, mas não os encontrou. No apartamento, achamos materiais entorpecentes e tudo foi apreendido”, informou o major.