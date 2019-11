Após roubo, unidade de saúde da Federação está fechada desde a última quinta

A Unidade de Saúde da Família da Federação está fechada desde a tarde da última quinta-feira (21), quando foi assaltada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os gestores do posto médico negociam a reabertura do local com os trabalhadores. Na ocasião, um homem armado levou quatro celulares de funcionários e pacientes.

Quem tinha consultas e procedimentos agendados no período em que a unidade permaneceu fechada vai ter o atendimento remanejado ao longo desta semana, segundo a SMS.

Ainda de acordo com a nota da SMS, a prefeitura já solicitou o reforço da ronda na região para garantir a segurança de profissionais e usuários do serviço. A Polícia Militar afirmou que a 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação), que é a unidade responsável pelo policiamento no bairro, realiza rondas no local diuturnamente.

A nota enviada pela PM ainda aponta que unidade de saúde também conta com o reforço do policiamento que realiza “abordagens em coletivos, em pontos de ônibus e transeuntes, por meio de guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico, da Operação Apolo e Operação Gêmeos”.

Segundo informações da 41ª CIPM, os policiais militares foram acionados pelo Cicom por volta das 14h20 para atender a ocorrência. A PM realizou rondas, mas o suspeito não foi localizado. As vítimas foram orientadas a registrarem o fato na delegacia.

A PM indica que o cidadão deve registrar as ocorrências na delegacia, pois a corporação trabalha a partir dos dados estatísticos de cada área. Também é importante ligar para o Disque Denúncia (3235-0000) para informar dados sobre qualquer crime que aconteça nos bairros.