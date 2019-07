Após saída de namorado, Mari Palma pede demissão da Globo: 'Hora de dizer tchau'

Após trabalhar por 11 anos na emissora, Mari Palma decidiu pedir demissão da TV Globo. A informação foi dada na quarta-feira (17) pela própria jornalista nas redes sociais.

"É hora de dizer tchau! O crachá está todo desgastado assim porque tem muita história. Essa história tem exatos 11 anos, completados no último dia 7. A Globo foi meu primeiro e único emprego", escreveu na legenda da foto do crachá de Mari que foi publicada no Instagram.

O anúncio aconteceu dias depois de o namorado dela, Phelipe Siani, informar que sairia da Globo também. "Foi muito difícil dar tchau", disse o repórter na publicação de um vídeo nas redes sociais nesta quarta.

Mari Palma começou a ganhar visibilidade após participar do quadro G1 em um minuto, em que narrava as principais notícias do Brasil e do mundo. Depois, passou para a edição do extinto Bem Estar, foi repórter de esportes até chegar no Mais Você, de Ana Maria Braga.

"Sabe o que eu acho engraçado? Notícias por aí sempre classificaram minhas mudanças como promoção ou rebaixamento, boas ou ruins, sendo que, na verdade, mudanças são sempre importantes e positivas, né?", afirma.

A jornalista admite que mudanças não são fáceis, mas que gosta da novidade. "Eu gosto do frio na barriga, de sair da zona de conforto, de me arriscar. Sem isso, a gente nunca sai do lugar. Agora, adivinha só: chegou a hora de mudar de novo. Para onde? Conto depois", finalizou, sem dar pistas sobre os novos desafios pós-Globo.