Após saída de Wagner, Neto avalia que pressa para definir chapa é do PT

Embora uma pequena parte da oposição queira pressa na escolha dos dois nomes que faltam para concluir a chapa liderada pela União Brasil na disputa estadual, o ex-prefeito ACM Neto tem dito a aliados que, com o desacerto no bloco do PT provocado pela desistência do senador Jaques Wagner em concorrer ao governo, não há necessidade de acelerar o passo agora. Como 2 de abril é a data limite para a renúncia do governador Rui Costa, caso o petista vá de fato disputar uma cadeira no Congresso, Neto decidiu esperar até lá para ver como as peças serão montadas no lado contrário do tabuleiro. Em síntese, o pré-candidato oposicionista acha que, sem nome ainda do Palácio de Ondina no páreo, quem deve ter pressa é o adversário.

Nada a ganhar

A posição de stand by adotada por Neto é apoiada pela maioria dos líderes da União Brasil. Para eles, não há sentido ou benefício algum em antecipar o veredito sobre as vagas de vice e senador enquanto a nebulosidade estiver do lado de lá.

Mágoa caseira

No núcleo-duro do PT baiano, é grande o mal estar em relação ao governador Rui Costa. Externamente, os cardeais petistas evitam críticas diretas a Rui, para não elevar ainda mais o clima de instabilidade no bloco governista e multiplicar os desgastes com a retirada da candidatura de Wagner. Já nas conversas internas, o descontentamento com o governador se tornou voz corrente, modulada pela certeza de que ele foi o principal responsável pela bagunça no xadrez da base aliada, ao decidir renunciar ao mandato para entrar na corrida do Senado. Mesmo com o esforço de Wagner para atribuir a si próprio o desarranjo na chapa, a avaliação é de que o episódio abriu feridas profundas no relacionamento de Rui com o partido.

No meio do furacão

A divulgação das mensagens extraídas pela Polícia Federal em smartphones da ex-chefe do Ministério Público Estadual (MP) Ediene Lousado, apreendidos pela Operação Faroeste em 14 de dezembro de 2020, criou embaraços para o ex-corregedor nacional do MP, Rinaldo Reis, reconduzido ao cargo de conselheiro da instância máxima do órgão. Em um dos diálogos revelados no relatório da PF, Reis e Ediene tramam abertamente contra dois promotores baianos tidos por ela como rivais.

Novo revés

O ministro do Supremo Edson Fachin negou recurso apresentado pelo governo estadual para derrubar uma determinação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) que o obriga a construir a primeira unidade voltada a adolescentes infratores internados para cumprir medidas socioeducativas do Sul do estado, fruto de ação movida pelo MP. Em decisão que será publicada hoje, o ministro destaca que a obra consta no Plano Plurianual do governo aprovado pela Assembleia Legislativa, cabendo ao Executivo construir o estabelecimento.

Fora da lei

Para Fachin, é válido o argumento do MP de que, sem unidade do tipo na região, adolescentes que cometem infração são internados longe da família, em desacordo com o ECA.