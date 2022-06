Após São João, casos de covid-19 disparam em cidades do interior

O resultado da aglomeração aliada à desistência do uso das máscaras de proteção - que por decreto estadual não são mais obrigatórias nas áreas públicas -, durante as festas de São João não aumentaram os casos de covid-19 somente em Salvador, o interior da Bahia também já mostra resultados explosivos no número de infectados pela doença nos municípios onde ocorreram eventos tradicionais. São cidades como Amargosa, no centro-sul do estado, que sozinha já acumulou alta de 1.533% nos casos ativos após a festa promovida pela prefeitura local.

O arraiá reuniu, em média, um público de 80 mil pessoas por dia, como divulgado pela própria administração municipal. Segundo o boletim epidemiológico semanal de Amargosa, no dia 3 de junho a cidade tinha três casos ativos e uma busca por 39 testes. Já no dia 24 de junho, em pleno feriado junino, 49 pessoas testaram positivo e houve uso de 124 testes.

Com grandes shows, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Irecê, Senhor do Bonfim, Ibicuí, Jequié e Cachoeira são algumas das cidades mais procuradas para viagens durante o São João. A informação é da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Como resultado, estes municípios estão com casos ativos superiores ao período antes das festas. A exceção são as cidades de Cachoeira e Santo Antônio de Jesus, que não enviaram os dados solicitados pela reportagem.

Em Santo Antônio de Jesus, prefeitura não divulgou dados pedidos pela reportagem sobre contaminações, mas cidade foi um dos destinos mais buscados no São João, segundo dados da Agerba (Foto: Divulgação)

Herança maldita

Morador de Senhor do Bonfim, o empresário Wanderson Pereira, 36, foi para a festa ‘São João de todos os tempos’ e agora apresenta sintomas da covid-19, como irritação na garganta. “Venho comentando nos grupos do comércio, vez ou outra uma pessoa aparece gripada. Vou fazer o teste daqui para amanhã [de ontem para hoje]. Tem fácil acesso aqui, é só fazer o exame e receber o resultado”, diz.

De acordo com o boletim divulgado pelo município, houve aumento de 134% nos casos ativos da infecção pelo novo coronavírus. Enquanto no dia 21 a cidade registrava 83 pacientes com o vírus ativo, no dia 28 já somava 195 pessoas contaminadas e que foram testadas. Para controle do aumento, a secretária municipal de Saúde de Senhor do Bonfim, Renata Mercês, reitera a recomendação do uso de máscaras, higienização das mãos e vacinação.

O comerciante Izemar Silva, 50, no entanto, diz que a prefeitura local não está fazendo um bom trabalho: "Meu amigo pegou covid agora, durante os festejos juninos. No início [das festas] começaram a pedir carteirinha mas a multidão foi tão grande que não conseguiram suportar. Com esse ano eleitoral, liberaram mesmo", protestou.

Outra região que teve aumento foi Cruz das Almas. Com apenas três casos ativos no início do mês, o número saltou para 47 no dia 28, após o festejo que contou com cerca de 50 mil pessoas por noite. A quantidade revela crescimento de 1.446% de contaminados em junho.

A prefeitura de Cruz das Almas abriu nesta quarta-feira (29), um centro exclusivo para realizar testes, na Rua 05, no bairro da Coplan, devido às buscas por testagem depois das festas. Os exames serão feitos das 7h às 19h. Unidades de família também realizarão o exame.

Questionada sobre medidas para conter a alta de casos, a administração municipal apenas afirmou que não haverá obrigatoriedade do retorno do uso de máscaras por enquanto e que, apesar do aumento, não há casos graves de internamento.

UTIS cheias

Jequié teve aumento na taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), saindo de 10% no dia 1º para 80% dos leitos com pacientes na terça-feira (28). Já a alta nos casos ativos, do início do mês até o período pós-junino, foi de 811%. A cidade tinha apenas 9 pessoas contaminadas e passou a ter 82. A prefeitura afirma que, para o período junino, equipes de saúde atuaram no circuito do evento municipal. A administração municipal também instalou um posto avançado de vacinação contra a covid e contra o vírus da gripe, Influenza, no circuito do São João, sendo responsável pela imunização de mais de 600 pessoas.

O São João de Irecê, cuja média de público por noite foi de 50 mil pessoas, resutou no aumento de 550% entre os 22 casos dos dias 20 a 21 para os 143 de 22 a 28 de junho. A prefeitura chama atenção que a subida não é de 24h, mas uma evolução semanal.

A fim de diminuir os riscos de internação mediante o aumento dos casos, a entidade também ressalta o “carro da vacina”, automóvel que circula pela cidade para imunização. Nesta quinta-feira (30), o veículo estará na Praça da Prefeitura, das 9h às 13h e das 14h às 16h.

Apesar de apresentar apenas seis casos confirmados na quarta-feira (29), Ibicui registrou um total de zero contaminados no dia 1º. Segundo a secretária de Saúde de Ibicui, Cheila Malta Moreno, é preciso esperar mais alguns dias para ter certeza do aumento dos casos.

“Como o São João [que, na cidade, reuniu 40 mil pessoas por dia] terminou na segunda-feira, [ainda é] pouco tempo para os casos reaparecerem. A partir de agora é que começam as testagem com pacientes sintomáticos”, planeja.

Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo*