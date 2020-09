Após se curar da covid-19, Simaria se emociona ao abraçar filhos; veja vídeo

A cantora Simaria, da dupla com Simone, está curada do novo coronavírus. A artista baiana testou negativa no mais recente teste que fez, após dias isolada em casa, nesta terça-feira (8).

Com isso, pôde rever e abraçar os filhos, Giovanna, 8 anos, e Pawel, 4, mesmo que dentro de casa.

Assintomática durante o período em que ficou em isolamento (o diagnóstico foi divulgado no último dia 23), Simaria contou que o mais difícil foi ficar longe das crianças.

“Estou muito feliz por estar curada e poder abraçar os meus filhos. Me cortava o coração vê-los chorar e não poder acolher meus pequenos. Coronavírus não é brincadeira, eu sempre tive muito medo afinal nunca se sabe quais serão os sintomas, como nosso organismo vai reagir. Agradeço todo apoio que recebi da família, amigos e dos meus fãs”, descreveu a artista, de acordo com informações da coluna de Leo Dias, no portal Metrópoles.

Assista abaixo o reencontro.