Após seis dias, ônibus voltam a circular no bairro de Valéria

A população ficou quase uma semana sem transporte público no bairro de Valéria, por conta dos recorrentes episódios de violência envolvendo facções criminosas. Na manhã desta terça-feira (24), a situação normalizou.

O Sindicato dos Rodoviários já tinha anunciado o retorno na segunda-feira (23), após ficarem parados desde o dia 18. De acordo com o grupo, a decisão foi tomada pelos próprios rodoviários, por entenderem que já existia uma condição segura para rodar no bairro.

Em contrapartida, as aulas da rede municipal continuam suspensas na região. Através de nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que, até o presente momento, as aulas das Escolas Municipais São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida, situadas dentro da área de conflito no bairro de Valéria, não voltaram. A Smed não deu uma previsão para o retorno.