Após seis horas, as 10 estações de trens do Subúrbio voltam a funcionar

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) informou, no início da tarde desta quinta-feira (25), que o sistema de trens do Subúrbio voltou a funcionar integralmente ao meio-dia. O serviço ficou por uma 1h20 sem funcionar no início da manhã e depois seguiu operando parcialmente - com menos duas estações - por conta do rompimento de uma tubulação de esgoto em Coutos, que provocou dano na linha férrea.

O sistema - que conta com 10 estações - ficou completamente paralisado das 6h (quando começa a funcionar normalmente) até 7h20h, quando foi iniciada uma operação de funcionamento parcial - sem as estações de Coutos e Paripe.

"A operação nas estações Coutos e Paripe havia sido suspensa devido a um grande vazamento em uma tubulação, que provocou danos na linha férrea, no trecho localizado em Coutos, na altura do Lar Fabiano de Cristo. As equipes de manutenção da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) e da CTB foram acionadas para a resolução do problema. O sistema foi normalizado assim que os devidos reparos foram concluídos e a segurança de trafegabilidade no trecho afetado foi atestada", afirmou a CTB, em nota.

Cerca de 10 mil passageiros utilizam por mês o equipamento, que tem tarifa de R$ 0,50, e percorre um trajeto de 13,5 km entre a Calçada e Paripe.