Após sentir fortes dores de cabeça, Cláudia Rodrigues é internada às pressas

A atriz Cláudia Rodrigues precisou ser internada às pressas no hospital Abert Einstein, em São Paulo após sofrer fortes dores de cabeça na noite de domingo (1). Diagnosticada com esclerose múltipla há 19 anos, a artista deu entrada na ala de neurologia nesta segunda-feira (2) de manhã por conta de fortes dores de cabeça. As informações são da revista Quem.

Cláudia está passando por exames e deve iniciar tratamento com nova medicação importada ainda nesta semana. O procedimento deve barrar o avanço da doença em seu cérebro.

"As dores na cabeça se intensificaram muito desde a última internação. Sábado, ela foi a um casamento e, ontem, tomou Tylenol por conta das dores. Depois, foi internada. Pedimos urgência na medicação para este novo tratamento [da esclerose múltipla]. Estamos confiantes para que a doença consiga parar de evoluir", afirmou Adriane, empresária da atriz, a Quem.

A assessoria de imprensa da unidade hospitalar informou para Quem que não está autorizada a divulgar os boletins médicos da paciente.