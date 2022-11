Após separação, Carlinhos Maia envia buquê de flores para ex-marido

O programa PodCats, que agora tem a participação de Lucas Guimarães, foi palco de um gesto romântico feito por Carlinhos Maia. O humorista se separou do marido há algumas semanas e, nesta segunda-feira (8), enviou flores ao ex, deixando os telespectadores surpresos.

Durante a estreia, o alagoano mandou rosas vermelhas e uma cartinha bastante emocionante falando que estava orgulhoso do novo passo profissional do influenciador digital.

"Eu sou sei maior fã e fico feliz que mais pessoas vão conhecer o seu talento e carisma", diz um trecho da carta. As convidadas MC Loma e as gêmeas Lacração ficaram felizes com o gesto romântico do ex.

Vale lembrar que os dois acabaram o relacionamento de quase 13 anos no final de outubro. Segundo o empresário, o amor vai continuar, mesmo que esteja longe do grande amor da sua vida.

"São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados!", disse.