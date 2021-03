Após separação, Erasmo Viana une férias e negócios na Bahia 

Erasmo Viana (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Nos tempos em que modelava, o baiano Erasmo Viana morou em Los Angeles, Nova York, Milão e Miami, até fixar residência em São Paulo. Longe daqui há 15 anos, o empresário e influencer guarda na memória a beleza das praias, a gastronomia, a convivência com os amigos e a família. Um pouco dessa saudade ele está matando desde que chegou em Salvador há alguns dias. Veio sem passagem de volta para cuidar dos negócios e também espairecer. "Como está tudo fechado em São Paulo, vim resolver algumas coisas profissionais, ficar com meus pais e minha irmã e relaxar um pouco. Nesse momento de pós-separação, a melhor coisa é estar com as pessoas que a gente gosta", conta Erasmo, que está na casa da família na Praia do Flamengo. Em fevereiro, ele anunciou o fim do casamento com a influencer Gabriela Pugliesi.

Erasmo está em Salvador para preparar a abertura do primeiro Studio Kore do Nordeste, que vai funcionar em Vilas do Atlântico. A região de Lauro de Freitas foi escolhida pelas franqueadas da empresa especializada em treinamento funcional, da qual ele é sócio. "Foi feita uma pesquisa de mercado e Vilas foi uma das áreas indicadas. Vamos transformar a região e, em breve, abriremos também em Salvador, dessa vez uma unidade própria", adianta.

Famoso pela metodologia inovadora de treino, o Studio Kore já tem 16 unidades funcionando pelo país, sendo seis em São Paulo e as demais em Campinas, Rio de Janeiro, Goiânia, Maringá e Porto Alegre. "Sempre quis expandir para o Nordeste. Começar pela Bahia me deixou ainda mais empolgado", comenta Erasmo, que compartilha cuidados com a saúde e bem-estar no seu perfil do Instagram, acompanhado por 1.4 milhão de seguidores. "Independentemente da pandemia, sempre estimulei a prática de esportes e de um estilo de vida saudável. Quem faz atividade física equilibra a saúde do corpo e da mente", defende.

Jean de Just (Foto: Divulgação)

Jean de Just assina primeiro projeto na Bahia

O arquiteto francês Jean de Just, que mantém escritórios na Europa e no Rio de Janeiro, desembarcou na Bahia na última sexta-feira. O motivo é dos melhores: Jean vai comandar a reforma de uma casa de praia em Busca Vida, no litoral norte baiano. A cliente, uma paulista, já possui uma casa de praia no local e adquiriu o imóvel vizinho, que terá projeto de Jean, que focará em pequenas soluções de obra e muitas cores no design de interiores. O trabalho de Jean de Just chama atenção por misturar a cultura europeia com as influências e paixões brasileiras, criando assim um estilo único e criativo.

Formado em arquitetura pela E.S.A – Ecole Speciale d’Architecture, em Paris, Jean trabalhou com renomados arquitetos e designers internacionais e teve a oportunidade de participar da restauração de alguns dos principais marcos históricos da capital francesa, a exemplo do Grand Palais, do Palais Royal e da Ópera Garnier. Ao descobrir e se apaixonar pelo Brasil, fixou residência no Rio de Janeiro, em 2014, quando abriu seu estúdio de decoração em terras brasileiras.





Linha exclusiva

O que surgiu de um pedido especial do casal de amigos Nizan Guanaes e Donata Meirelles se tornou uma nova e charmosa linha de enxoval de mesa assinada por Sandro Barros. Os guardanapos e jogos americanos em linho puro da Sandro Barros Home são feitos sob encomenda, como os que acabou de assinar para a RP Paula Severiano Ribeiro presentear sua irmã e futuro cunhado. As peças, com iniciais desenhadas por ele, trazem bordados inspirados nos desenhos e cores das porcelanas da cliente. “Tudo começou com a insistência de Nizan Guanaes e Donata Meirelles, para quem criei todo um enxoval de cama, mesa e banho”, contou o designer em seu perfil no Instagram, no qual compartilhou imagens de sua criação. Em conversa com o Alô Alô, Sandro deu mais detalhes: “Esses panos foram bordados por uma ONG do Sul da Bahia. Estou muito feliz com o capricho e dedicação dessas mulheres”.

Sizininha Simões (Foto: Divulgação)

Personagem da semana

Primeira decoradora da Bahia, Sizininha Simões comemorou, anteontem, 92 anos. Ao contrário de outras ocasiões, quando se reunia com os seus para celebrar a nova data, passou o aniversário em casa (no Edifício Oceania), mas nem por isso sem homenagens. “Recebi mensagens de felicitações de familiares e amigos”, disse por telefone. A chegada da nova idade é motivo de orgulho não só para ela, como para a Bahia, afinal trata-se de uma mulher à frente do seu tempo, que nasceu em uma data importante para o feminino no mundo. Basta citar que, na década de 50, aos 23 anos, foi em busca de um marital em cartório – uma autorização para trabalhar, concedida pelos maridos às mulheres - para que pudesse trabalhar como decoradora, se tornando uma das primeiras empreendedoras do estado. Durante as décadas de 70 e 80, esteve à frente da loja As Pandoras - na época, famosa no segmento de arquitetura e decoração. Seu pioneirismo é tão significativo que Sizininha já foi até tema de uma tese de mestrado na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Convite aceito

O advogado Tiago Ayres foi convidado pela Câmara dos Deputados para contribuir com o aperfeiçoamento e sistematização da legislação eleitoral do país. Ayres, que se consolidou como um nome nacional da advocacia, já tendo coordenado campanha para presidente da República e para prefeito de São Paulo, além de campanhas no Rio de Janeiro e inúmeras outras na Bahia, afirmou que “é uma honra muito especial, principalmente como baiano, poder contribuir para o Direito Eleitoral e, por consequência, para o próprio fortalecimento da nossa democracia”. Nos próximos dias, ele deverá ser ouvido em audiência pública do Grupo de Trabalho Reforma da Legislação Eleitoral.





Engajamento ecológico

O Maritaca – restaurante de Trancoso comandado por Marcia Taliberti -, a cerveja Corona (Ambev), a Green Mining e mais a prefeitura de Porto Seguro inauguraram o primeiro projeto de reciclagem em container movido a energia solar. Com conceito inovador, o projeto visa incentivar a reciclagem e reutilização de vidro, e plástico, compostagem, junto com a conscientização e engajamento ecológico na região. O container foi instado ao lado do Maritaca, próximo ao Quadrado, e o projeto foi batizado como Protect Paradise. “É cada vez mais importante para nós valorizamos soluções sustentáveis e ficamos muito felizes de participar desse projeto que será um marca para Trancoso”, nos disse a empresária Marcia Taliberti.



Aumento de voos

A Emirates acaba de anunciar que vai aumentar o número de voos para destinos turísticos populares, como Maldivas e Seychelles, antes do feriado da Páscoa. A partir de 28 de março, a companhia aérea vai oferecer aos clientes 28 voos semanais para Malé e sete voos semanais para Mahé. Juntos, os serviços vão atender à demanda do mercado e oferecer aos clientes mais flexibilidade, opções e conectividade durante o planejamento de suas viagens.

Tantas emoções

O cantor Roberto Carlos cancelou o show que iria realizar, entre os dias 09 e 13 de junho, no complexo hoteleiro Iberostar, em Praia do Forte. Através de comunicado, a assessoria do artista divulgou que o evento deverá acontecer no próximo ano, no período de 08 a 12 de junho de 2022 (na semana do Dia dos Namorados). Em tempo: Roberto Carlos completa 80 anos no dia 19 de abril. Passará a data recolhido, em sua casa, no Rio de Janeiro.