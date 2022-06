Após separação, ex de Jô revela que jogador já tinha cinco filhos fora do casamento

Parecia só um, mas na verdade são seis. A ex-mulher do atacante Jô, ex-Corinthians, revelou que o futebolista já possui outros cinco filhos fora do casamento e que mais um não é surpresa para ela.

"Mais um filho não é surpresa. Não é uma surpresa para mim que apareça outro, como agora estão dizendo. Já são cinco. Sou, inclusive, muito amiga da mãe de um deles", disse Claudia Silva, que estava com o jogador há 15 anos.

A amiga em questão é a publicitária Carol Martins, mãe de um menino de 6 anos, muito parecido fisicamente com o pai. A carioca trabalhava numa concessionária no Rio de Janeiro quando descobriu estar grávida do jogador, em 2015. Sua gravidez foi noticiada na época, assim como a relação de Jô com ela, fora do casamento.

As declarações foram feitas em vídeos postados por Claudia em seu perfil no Instagram, que foram deletados duas horas após a publicação. Num deles, ela chegou a dizer que o jogador tinha a senha de seu perfil.

Claudia decidiu terminar o casamento com Jô depois de vir à tona a polêmica de que ele seria o pai do filho que a influenciadora e modelo Maiára Quiderolly está esperando.

"Não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou. Supostamente o filho é dele... Se o filho for dele, não vai ser meu. O filho é dele, a responsabilidade é dele. Eu tentei o que pude, eu fui forte até onde eu pude, lutei pelo meu casamento até onde eu pude. Não estou me sentindo fracassada, pelo contrário: saio como vitoriosa porque escrevi uma história linda. Tenho dois filhos lindos, casei, fiz tudo certo, tudo que uma mulher sonha em fazer... E quem perdeu foi ele, não perdi nada", desabafou ela, em seu perfil na web.