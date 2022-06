Após ser desmentido por esposa, motorista é preso com carro roubado no sul da Bahia

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (7), após ser parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto dirigia um carro roubado em Itabuna, no sul da Bahia.

Os policiais faziam fiscalizações em frente a unidade operacional - no Km 502 da BR 101 - quando deu ordem de parada a um veículo modelo Voyage, com dois ocupantes.

Durante a fiscalização no automóvel, os policiais desconfiaram de alguns sinais de identificação e aprofundaram a verificação. Após algumas consultas a equipe constatou que o veículo havia sido clonado. Foi localizada ainda uma ocorrência de roubo para o veículo original, conforme BO registrado em março deste ano por um motorista por aplicativo de Salvador.

Na entrevista, o condutor mostrou-se bastante nervoso com a ação policial e relatou que ‘pegou’ o carro emprestado, porém a esposa dele que seguia como carona informou que o Voyage foi comprado há cerca de 3 meses na cidade de Coaraci, também no sul do estado.

Diante da situação e configurado o crime de receptação (art. 180 do Código Penal), os PRFs encaminharam o homem e o veículo recuperado para delegacia de polícia judiciária local, onde serão adotadas as medidas cabíveis.