Após ser detido por maltratar animais, homem é preso por estupro na Bahia

Após ser preso por agredir uma cadela da raça pinscher com pauladas em Jaguaquara, distrito de Feira de Santana, na noite de quarta-feira (20), um homem foi acusado de abusar sexualmente de duas meninas, de 12 anos, que eram vizinhas dele.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e ele também teve um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

“Ouvimos as duas crianças, que confirmaram que estavam sofrendo os abusos. Ele ainda fotografava as menores nuas. As imagens foram encontradas na galeria do celular dele”, explicou o titular da DT/Jaguaquara, delegado Chardison Castro.

Diante das provas coletadas, foi pedida a prisão do investigado, que teve o mandado de prisão cumprido na mesma unidade onde já estava custodiado pelo crime de maus tratos de animais. Ele segue à disposição do Judiciário.

Agressão ao animal

Ele estava passando pela rua quando agrediu o animal. "Ele alega que o animal havia tentado lhe morder, mas não procede, pois o animal é superdócil”, explicou o delegado Chardison Castro.

O homem foi encaminhado para a delegacia, passou por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. O animal foi levado para um médico veterinário e está sendo medicado.