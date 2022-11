Após ser diagnosticada com câncer, Jane Fonda diz que não teme a morte

Em setembro, Jane Fonda compartilhou que havia sido diagnosticada Linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático. Em entrevista recente ao Entertainment Tonight, a atriz de 84 anos disse que se sente "pronta" para partir e afirmou ter vivido uma "ótima vida".



Conhecida como uma das atrizes de maior sucesso de Hollywood, Jane falou sobre sua relação com a morte.



"Quando você chega à minha idade, é melhor você estar ciente da quantidade de tempo atrás de você e a que se estende à sua frente. Digo, isso é apenas realista. Eu não tenho medo de ir embora. Estou pronta. Eu tive uma ótima vida. Não que eu queira partir, mas sei que vai acontecer mais cedo ou mais tarde", disse.



Vencedora do Oscar, Globo de Ouro e BAFTA, a atriz também refletiu como o seu estado de saúde influencia na sua atuação com o ativismo ambiental. "Por bem ou por mal, celebridades chamam atenção para algumas causas. Eu não estarei aqui por muito mais tempo, precisamos envolver celebridades nessas questões", comentou.