Após ser internado com coronavírus, Mumuzinho recebe alta médica

Mumuzinho já está em casa. Nesta terça-feira (28), o cantor, de 36 anos, recebeu alta do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde estava internado por causa do novo coronavírus. Agora, ele vai se recuperar em sua residência, cumprindo isolamento.

O artista, de 36 anos, estava na unidade de saúde desde a última sexta (24), após testar positivo para covid-19 e apresentar quadro febril e pneumonia de grau intermediário.