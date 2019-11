Após ser resgatado de furacão, esquilo só dorme abraçado com ursinho de pelúcia

É comum que algumas pessoas só consigam dormir tranquilamente se estiverem com um bichinho de pelúcia, como no caso do personagem de 'Friends' Joey Tribbiani, que só tem uma noite tranquila de sono ao lado de Hugsy, o pinguim. Mas parece que a tendência humana se espalhou entre as espécies e agora tem até esquilo aderindo.

É o caso de uma esquilo-fêmea resgatada de uma área no estado da Louisiana (EUA) atingida pelo furacão Isaac em 2012, quando era filhote. Além do bichinho para apoio emocional, Jill, como é chamada, precisa de um "minicobertor" para proteger-se do frio.

A esquilo-fêmea tem sete anos e acabou virando uma celebridade no Instagram, onde tem mais de 640 mil seguidores. O sucesso não vem só do curioso apego ao ursinho, mas por várias fotos postadas por sua dona, em que Jill é retratada em diversas situações.

Na rede social, a esquilo-fêmea é descrita como "vegetariana, especialista em parkour (deslocamento de um ponto a outro de modo rápido e direto, sem desviar de obstáculos como muros, vãos ou carros) que só tem medo de aspirador de pó".