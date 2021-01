Após ser torturada, jovem sequestrada em Pernambuco é resgatada em Alagoas

Uma jovem de 24 anos sequestrada em Ibimibirim, no Sertão de Pernambuco, no domingo (10), foi encontrada pela polícia no município de Arapiraca, em Alagoas, nessa terça-feira (12). De acordo com a corporação, ela chegou a ser torturada no cativeiro. Três suspeitos foram presos pelos crimes, dois homens de 25 e 20 anos e uma mulher de 27.

As buscas na cidade foram iniciadas a partir de informações repassadas pela Polícia Civil de Pernambuco a agentes de Arapiraca. Por volta das 14h, os policiais localizaram um veículo gol prata, mesmo carro utilizado no sequestro em Pernambuco.

A jovem teria sido sequestrada por causa de uma dívida por tráfico de drogas do namorado, e os criminosos teriam enviado para ele vídeos das torturas, exigindo ainda R$ 15 mil para o resgate. Nas imagens, a vítima aparecia sendo torturada dentro do carro encontrado.

Após encontrar o veículo, os policiais identificaram uma casa e fizeram um cerco no local. Três pessoas foram presas no imóvel, mas a vítima não foi encontrada. Também não houve colaboração dos presos em falar onde seria o cativeiro.

A jovem foi achada após troca de informações entre agências de inteligência das polícias civis de Pernambuco, Alagoas e Santa Catarina. Ela estava no loteamento Real, na rua Marinita Gomes, bairro Batingas, no interior de um imóvel em um cômodo escuro, amarrada, com várias lesões pelo corpo e em estado de choque.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada até o local, e a vítima foi levada para o hospital de emergência do Agreste, onde foi atendida. Após alta médica, foi encaminhada até a Central de Polícia de Arapiraca e ouvida pelo delegado Filipe Caldas.

Efetivo

A operação de resgate foi realizada pelas policias Civil e Militar de Alagoas, de Pernambuco e de Santa Catarina, e foi coordenada pelos delegados Filipe Caldas, da Delegacia de Homicídios de Arapiraca (DH), Guilherme Iustem, da 4ª Delegacia Regional de Polícia de Arapiraca, e Gustavo Xavier, da 7° Delegacia Regional de Polícia de Penedo.

A ação foi acompanhada pelo secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar, o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Cerqueira, e o gerente de Polícia Judiciária da Região 3, delegado Mário Jorge Barros, todos de Alagoas.

Reportagem originalmente publicada no JC Online