Após ser vaiada, Claudia Leitte diz que vai falar 'o que Deus mandar'

No primeiro dia do 'Micareta Salvador', realizado na última sexta-feira (5) na capital baiana, Claudia Leitte recebeu diversas vaias por causa do posicionamento político durante as eleições de 2022. Dois dias depois, a cantora resolveu mandar um recado aos fãs em cima do trio.

Puxando o bloco Largadinho, em Aracaju, na festa Pré-Caju deste domingo (6), a artista se manifestou fazendo uma canção de improviso para explicar que só comentaria qualquer coisa sobre política se Deus mandasse e que não estaria ali para 'desunir' ninguém.

“Esse mundo tem lugar para todo mundo. Eu posso pensar, eu posso ser quem vai ajuntar, quem vai fazer você se conhecer, você conhecer alguém. E não gosto, eu não quero, jamais afastar. Eu não posso jamais desunir. É óbvio, eu tô feliz. Eu não penso diferente de vocês, eu quero amor, eu quero paz, eu quero pessoas unidas. Quero promover encontros”, cantou na micareta.

Vale lembrar que durante a pandemia, Claudia foi alvo de diversas críticas por causa dos posicionamentos políticos. A mais recente foi envolvendo um storie que a cantora compartilhou no Instagram com um abajur em formato de revólver em cima da Bíblia Sagrada.