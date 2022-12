Após suposta demissão, Boris Casoy revela surpresa com informação

O jornalista Boris Casoy revelou que ficou surpreso com a informação de que tinha sido supostamente demitido da CNN Brasil após a onda de demissão em massa na empresa. O apresentador, que faz parte do quadro de funcionários há um ano, contou que o programa foi suspenso sem receber aviso.

De acordo com o UOL, Casoy recebeu a notícia de que iria ficar em casa no mês de dezembro, mas recebendo o salário como se estivesse trabalhando. Suas funções na empresa, no entanto, não foram reveladas.

"Não sei [sobre a demissão]. Pode ser que tenham me demitido mesmo, estou sem função. Fui informado de que ficarei em casa sem trabalhar neste mês de dezembro e que meu contrato, que vence em janeiro, será honrado por eles", disse ao portal.

Apesar do susto, ele comentou que estará à disposição da emissora para qualquer trabalho, caso queiram aproveitar sua presença no jornalismo.

Vale lembrar que, nesta quinta-feira (1°), vários jornalistas foram demitidos da CNN. Uma delas foi Monalisa Perrone. Outros âncoras como Sidney Resende, Fernando Molica e Alexandre Borges também receberam a informação. Até o fim do dia, mais de 125 pessoas já estavam com as cartas de demissão em mãos, segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL.