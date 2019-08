Após suposta traição, Saulo Poncio posta foto de Bíblia: 'aquele que me guarda não dorme'

Um dia depois do surgimento de novos rumores sobre uma traição à esposa, a digital influencer Gabi Brandt, o cantor Saulo Poncio resolveu se manifestar de maneira cifrada sobre os últimos acontecimentos. Em sua conta no Instagram, onde tem 2,5 milhões de seguidores, o vocalista do duo Um44k postou nesta terça-feira (20): "Aquele que me guarda não dorme". O comentário foi postado em seus stories, junto a uma Bíblia aberta.

Foto: Reprodução/Instagram

Nessa segunda-feira (19), o cantor teve um suposto vídeo exposto na internet, mostrando ele e Luan, o outro músico da dupla Um44k, recebendo mulheres num hotel de Limeira, interior de São Paulo.

As imagens, feitas no dia 26 de junho, foram publicadas após um ex-funcionário do estabelecimento ser demitido em ato de declarada revanche por Saulo ter sido responsável por sua demissão -- um print feito de uma conversa num grupo, sobre a mesma situação no hotel, gerou o desligamento, como ele mostra no vídeo abaixo.

o saulo traindo a Gabi Brandt agora com provas, chocada estou pic.twitter.com/770pxby7rr — gina (@loyaltybaldwin) August 19, 2019

Poncio e a mulher Gabi Brandt, que acaba de dar à luz o primeiro filho do casal, ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

No vídeo que indica a suposta traição, o ex-funcionário Douglas Dias narra toda a situação. "Eles chegaram ao hotel à 1h50 e já estava tudo certo porque eles já tinham feito check-in. Eles só voltaram para o quarto deles para fazer sei lá o quê... provavelmente rezar antes de comer. Às 2h da manhã eles voltam para a recepção do hotel para encher o saco porque eles queriam que a gente comprasse gin para eles porque eles não são fracos, né?", brinca o ex-funcionário.

E continua o relato: "Deram o dinheiro para a gente, só que esqueceram que às 2h da manhã em Limeira não se compra gin porque é tudo fechado. Aí o outro recepcionista sai no horário de janta dele, volta com uma Balalaika! Isso mesmo, vai Balalaika mesmo. Às 3h36 o Luan volta para a recepção para pegar a chave de outro quarto porque estava no mesmo quarto que o Saulo. Como as meninas estavam para chegar, ele queria mais privacidade. Menos mal que não era um surubão. Às 3h59, ele vem me dar o cartão de débito do Saulo para poder pagar o táxi das meninas".

Douglas afirma ainda que optou por esconder o rosto das meninas para proteger a identidade delas, já que elas poderiam ser condenadas por saírem com um homem casado.

“Logo em seguida, as meninas chegam, eu dou o cartão para o outro recepcionista ir pagar. Erradas elas estão, mas não tanto quanto quem está no relacionamento. Vamos lá: peguei o celular das meninas porque o Luan tinha me orientado a pegar o celular delas porque em todo hotel que eles faziam isso, retia o aparelho para não acontecer um 'caso Neymar'”, observa o ex-funcionário.

Ele também narra que Saulo voltou algumas vezes para pegar bebidas. “Aparentemente, ele não gostou muito da Balalaika. Se eu soubesse, levava um Corotinho [bebida] do bom e do melhor para ele. Este foi meu último contato que eu tive com ele antes de eu ir embora. Estava pegando mais bebida porque ele realmente não deve ter gostado da Balalaika. Antes fosse um Corote, não é mesmo, Saulo?”, completou.

Outras traições envolvem

No ano passado, a atriz Letícia Almeida fez uma revelação em suas redes sociais sobre a paternidade de sua filha Madalena. Ela deu à luz no início de 2018, quando ainda estava em um relacionamento com Saulo Poncio. Em junho, no entanto, o artista publicou uma carta aberta revelando que fez exame de DNA e que não é o pai biológico da menina. Desde então, muito se especulou sobre quem seria o pai da criança. Letícia revelou que o pai é Jonathan Couto, que era seu concunhado, casado com a irmã de Saulo.

"Hoje é o dia que eu dou um basta, definitivamente, em toda e qualquer especulação sobre minha vida pessoal e da minha filha. Espero que a partir desse dia eu não receba mais mensagens negativas direcionadas a mim e a minha família. Chega! (...) Agora venho publicamente anunciar que (como a maioria já especulava), sim, a Madah é filha do Jonathan Couto", escreveu Letícia, que trabalhou na novela "Meu Pedacinho de Chão" e na série "Dois irmãos".

Letícia e Saulo namoraram por alguns anos, entre idas e vindas. Em 2017, quando a relação já não estava bem, segundo ele, Leticia contou que estava grávida. Ele acompanhou a atriz na gravidez e esteve presente no parto de Madalena. Em julho deste ano, Davi, primeiro filho verdadeiro do cantor Saulo Poncio - desta vez com a modelo Gabri Brandt - nasceu. Tudo isso em meio a boatos de traição do músico.

Perto do nascimento, inclusive, viralizaram vídeos que mostram Poncio supostamente saindo de uma boate acompanhado de duas mulheres. Na época, Gabi garantiu que estava tudo bem com ela e com sua gestação.

Saulo e Gabi começaram a namorar em maio do ano passado, pouco depois do cantor terminar a relação com a atriz Letícia Almeida, que revelou que o havia traído com o concunhado Jonathan Couto, que é o verdadeiro pai da sua filha, Madah - a menina chegou a ser registrada por Saulo.

Em janeiro desse ano, Gabi e Saulo se casaram em uma festa de luxo no Copacabana Palace. No mês anterior eles tinham anunciado a gravidez da modelo. "Não sei o que dizer. Deus tem nas mãos o controle de todas as coisas, esperei com paciência, jamais questionei cada vírgula do que ele estava preparando para mim. Passei, suportei todas as coisas, tudo, mas tudo para esse momento. Encontrar você! Meu piolho", escreveu o cantor na ocasião.

Saulo e Letícia

Em 1º de junho, Saulo divulgou sua carta aberta falando que fez exames que comprovaram que não é pai de Madalena. Ele escreveu que apesar disso continua considerando a menina sua filha. "Resumindo, quanto a minha filha, essa eu a recebi com todo amor, registrei, dei meu nome e cumpri com toda minha obrigação. Surpreendentemente após alguns meses de convívio, a fim de que não ficasse dúvida quanto à paternidade, resolvemos realizar um teste de paternidade, o qual constatou que eu não seria o pai biológico", escreveu o cantor.

Depois, foi a vez de Letícia se pronunciar sobre o caso. Ela informou que o cantor Jonathan Couto é o pai da sua filha. Jonathan é casado com Sarah Poncio, irmã de Saulo, com quem tem um filho - e agora ela está grávida do segundo. Em um vídeo publicado em abril deste ano, Sarah conta que foi justamente Letícia quem lhe apresentou Jonathan. "Na época, era minha cunhada. Eu e a Lelê, a gente frequenta a mesma igreja, e a Lelê convidou o Jonathan para assistir a um culto. Daí, a gente meio que se via na igreja, mas não se falava um com o outro. Daí, a Lelê um dia foi e apresentou a gente e falou: 'Poxa, vamos sair pra comer e tal'. Foi todo mundo no meu carro, a gente foi num restaurante. Chegando nesse restaurante, a Lelê, não sei por que, decidiu virar cupido da gente."

Jonathan respondeu alguns comentários que recebeu nas redes sociais depois da revelação de Letícia. “Infelizmente está sendo pelo pior caminho. Caminho esse que não fui que quem escolhi, e, na verdade, nunca foi me dado esse direito de ser pai. Mas fiquei sabendo ontem pela primeira vez da boca da mãe que agora eu sou o pai, 6 meses depois. Honrarei com o meu papel do mesmo, que até então não era, devido a uma série de coisas envolvidas. A única vez que eu a segurei no colo foi sabendo que ela era minha sobrinha. Mas tudo irá se resolver e ser esclarecido na justiça. Por favor, não espere minhas explicações na internet, porque não darei em respeito às vítimas. Minha esposa, meu cunhado e, principalmente, a criança. Eu e a mãe somos os irresponsáveis do acontecimento. Assumimos nossos erros. Respeito é primordial e qualquer humano merece. Em breve tudo isso vai se resolver e o amor vai reinar”, escreveu ele.

Foto: Reprodução

Leia o post completo de Letícia

05/08/2018

Hoje é o dia em que eu dou um basta, definitivamente, em toda e qualquer especulação sobre minha vida pessoal e da minha filha. Espero que a partir desse dia eu não receba mais mensagens negativas direcionadas a mim e a minha família.

Chega!

Primeiramente, como mãe, peço que não fiquem perguntando detalhes, certas coisas não precisam ser expostas pois tudo que é escrito se perpetua e não quero que minha filha tenha em sua vida um estigma que ela não merece ter.

Agora, venho publicamente anunciar que (como a maioria já especulava), sim, a Madah é filha do Jonathan Couto. E, como MULHER, peço que qualquer tipo de preconceito e julgamento sejam deixados de lado nesse momento pra que vocês entendam de uma vez por todas que a VERDADE é só uma, e ela não vai mudar.

Para terminar, digo que: apesar de ser uma figura pública, certos detalhes da minha vida prefiro que permaneçam em minha PRIVACIDADE, e espero que entendam e respeitem isso. Não só por mim, mas também por um serzinho que não entende nada que está acontecendo e precisa, mais do que nunca, de uma mãe presente e forte em sua vida.

Aos que sempre me deram suporte e me enviaram mensagens de carinho, meu mais sincero OBRIGADA! Que Deus retorne a vocês todo esse sentimento bom.

Sejam Luz!

Com amor, Letícia e Madah.

Leia, abaixo, o post de Saulo Poncio:

1 de junho

Carta aberta de Saulo a todos os seus fãs.

Olá, pessoal, em respeito a todas as pessoas que me observam, que me seguem e torcem por mim, com quem eu de igual forma venho dividindo minhas alegrias e tristezas, a vocês, venho compartilhar essa carta aberta, a fim de esclarecer um pouco o meu momento atual e que não pairasse dúvidas da pessoa que eu sou.

Como é do conhecimento de todos, já há alguns anos, venho tentando manter uma relação amorosa com uma pessoa querida chamada Leticia Almeida, pessoa essa que sempre admirei, apesar de todos os problemas vividos (ninguém é perfeito), ainda mais eu. Após idas e vindas, em 2017, fui surpreendido com a notícia de que Leticia estava grávida e eu seria o pai. Quando eu soube, rapidamente conversamos, pedi ajuda aos meus pais, e a trouxe para minha casa, comecei a curtir a barriga, fui sonhando e me apegando pouco a pouco, quem é pai sabe como isso muda a gente.

Fiz tudo o que um pai poderia fazer, isso do meu jeito, preparamos todo o enxoval, decoramos um belo quarto com todo amor e carinho que uma pessoa possa ter, passei por vezes a acompanhá-la a consultas médicas etc. Quanto a relação com a Leticia, confesso que há muito, vinha mal, se arrastando por muito tempo. Não seria um filho que mudaria isso de uma hora para outra. Resumindo, quanto a minha filha, essa eu a recebi com todo amor, registrei, dei meu nome e cumpri com toda minha obrigação... surpreendentemente após alguns meses de convívio, a fim de que não ficasse dúvida quanto à paternidade, resolvemos realizar um teste de paternidade, o qual constatou que eu não seria o pai biológico, fiquei louco, perdi a cabeça. Passei mau um bocado, confesso que ainda estou me recuperando, mas a vida precisa seguir, resolvi me desligar de vez desse relacionamento, pois já não estávamos bem há muito tempo, quanto a Maria Madalena essa é minha filha, essa eu não tenho como me desligar, fugir pois fui pego por dentro, nesse caso como eu poderia pegar de volta ou retirar todo o amor de um pai que a entreguei, depositei ali? Impossível. Esse amor, eu não tenho como pegar de volta, bem que tentei, mas uma vez dado, será sempre da pessoa a quem você deu.

É isso, estou acompanhando ela, fazendo tudo o que um pai pode fazer, conversamos muito mas sabem como é. Estamos vendo o melhor para Maria nesse momento... afinal ela não tem culpa dos nossos erros e pecados... não tenham pena de mim, na verdade devo merecer... o que não nos destrói nos fortalece. Vamos juntos. Faço este post, em respeito a verdade que há em mim, e que tem que ser em todos vocês. Obrigado por todo o carinho, preciso muito de todos vocês..

Orem por mim com amor sem rancor sem ódio pois não nos leva a nada. Paz a todos.