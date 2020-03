Após suspender eventos, Cidade Luz pede doações para manter projetos sociais

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o projeto social Cidade Luz precisou cancelar seus eventos beneficentes, principal fonte de renda da instituição. Por conta disso, para conseguir manter seus programas que ajudam mais de 200 mil pessoas por ano, a organização está realizando uma campanha de doanções para angariar recursos.

As doações para a campanha ‘Ajude a Cidade da Luz’ podem ser feitas através de depósito ou transferência no Banco do Brasil (agência 2976-9, conta-corrente 50.714-8), Caixa Econômica Federal (agência 4798, operação 00, conta-corrente 346-3) e Bradesco (agência 3673-0, conta-corrente 51760-7).

De acordo com o médium e fundador da Cidade da Luz, José Medrado, a instituição não possui receita advinda de convênio público ou privado e se mantém, em percentual representativo, com o dinheiro recolhido nestes eventos beneficentes.

Dentre os serviços gratuitos oferecidos, destacam-se oficinas profissionalizantes, atendimento médico e psicológico, e acolhimento a jovens e crianças em situação de vulnerabilidade.