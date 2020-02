Após tentar salvar tutor de assassinato, cão fica ao lado de corpo no RS

A imagem de um cão ao lado do corpo do seu tutor em Santana do Livramento (RS) comoveu internautas essa semana. Depois que o homem foi morto a tiros, Scooby permaneceu sentado ao lado do amigo durante todo o trabalho da polícia e da funerária.

O crime aconteceu na quarta-feira (12) no bairro Divisa. Auri Rogério Lemes Mendes, 32 anos, foi visto discutindo com um homem e imagens de câmeras de segurança registraram o cão correndo atrás do suspeito.

"[As imagens] mostram o agressor indo atrás da vítima e o cachorro da vítima atrás do agressor, na tentativa de proteger o dono", explicou a delegada ao G1. Ela também informou que tudo indica que arma usada no crime, ainda não encontrada, tenha sido uma chave de fenda.

Apesar da perda, Scooby acabou acolhido pela família da vítima e não ficará sem teto.