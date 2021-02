Após ter jogo pelo Baianão adiado, Vitória intensifica treinos

Após o adiamento do jogo contra o Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano, ser confirmado, o Vitória ganhou mais tempo para ajustar a equipe, visando os próximos compromissos.

A partida contra o Bode seria realizada neste sábado (20), no Barradão, mas foi suspensa por surto de covid-19 no elenco do visitante. Desta forma, o duelo seguinte do Leão será apenas na quarta-feira (24), às 19h30, contra o Atlético de Alagoinhas, fora de casa, pela 3ª rodada do estadual.

Nesta sexta-feira (19), os trabalhos na Toca do Leão foram divididos. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate em 3x3 contra o Unirb, na última quarta-feira (17), participaram de um treino físico leve, com corrida por 20 minutos em torno dos campos, seguida de regenerativo com crioterapia.

Já os demais atletas fizeram preparação com bola. Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, os atacantes treinaram finalizações, enquanto os defensores ajustaram, com o assistente Flávio Tanajura, o posicionamento na marcação.

Na parte final dos trabalhos, Rodrigo separou o grupo em três, com sete jogadores, cada, que se enfrentaram em campo reduzido.

O volante Guilherme Rend e o atacante Alisson Farias não treinaram com os companheiros de elenco e fizeram trabalhos especiais.