Após terminar com Marina Ruy Barbosa, Xandinho Negrão engata namoro com outra Marina

O piloto Xandinho Negrão já está com uma nova namorada. Quatro meses após o término do casamento com Marina Ruy Barbosa, o empresário se apaixonou por uma xará da atriz: a paranaense Marina Name.

De acordo com o jornal Extra, a eleita é psicóloga, tem 26 anos e leva uma vida discreta. Porém, a morena é rica e já viajou o mundo. Os novos sogros de Xandinho são donos de cartórios no Paraná.

A paquera dos dois começou virtualmente, através do Instagram. O piloto foi rápido e começou a seguir a Marina 2.0 logo após o término com a atriz.

Já Ruy Barbosa também está muito bem, obrigado. A ruiva está namorando com o deputado federal Guilherme Mussi. Em abril, ela chegou a passar uma temporada na fazenda dele, no interior de São Paulo, e foi vista por moradores da região.