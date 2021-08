Após terminar com Tierry, Gabi Martins dá repaginada no visual: 'Mais leve e livre'

Após mudar seu status no relacionamento, a cantora Gabi Martins também deu uma repaginada em seu visual depois de terminar com o cantor Tierry. A ex-BBB, que estava morena, alterou o tom do cabelo para ficar mais parecido com a cor natural.

Em entrevista ao blogueiro Leo Dias, Gabi disse que a mudança combina com a nova fase que está vivendo.

“Essa cor está combinando comigo, estou muito feliz com essa transformação. Estou em uma fase mais leve, mais livre, em contato com minha essência novamente e é justamente isso que essa cor representa. Essa Gabi mais leve, mais feliz e que está mais em contato com ela mesma. Essa cor tem tudo a ver com o que estou sentindo agora. Uma mulher quando transforma o cabelo, ela quer transformar a vida”, explicou ao blogueiro do portal Metrópoles.