Após término, Tierry e Gabi Martins cantam juntos em programa de Ivete; assista

O namoro do baiano Tierry com a mineira Gabi Martins chegou ao fim nesta terça-feira (10), mas os compromissos profissionais do agora ex-casal não sumiram de uma hora para outra.

Aliás, poucas horas depois do rompimento, os dois tiveram que engolir o choro e, juntinhos, em rede nacional, cantar a música ‘Prints’, durante o programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow, apresentado por Ivete Sangalo.

Veveta não escondeu a apreensão com o momento (ficou fazendo caras e bocas observando o dueto), mas também não deixou o bom humor de lado durante o programa, que é transmitido direto do Centro de Convenções Municipal, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Depois de fazer uma rodinha ao lado de Gabi e Tierry, junto com os cantores Márcio Victor e Diogo Nogueira, além da dupla sertaneja Israel e Rodolffo, Ivete ficou atrás do (ex)casal para o “print” final em um momento desconcertante e hilário ao mesmo tempo. Assista à apresentação na íntegra.

Término

Gabi Martins confirmou mais cedo, em conversa com o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, que o relacionamento de fato terminou, na madrugada, por decisão de Tierry. Ela não informou o motivo do rompimento, mas explicou que os dois não estavam bem.

Ainda segundo o colunista, nas últimas semanas, Gabi recebeu convite para participar de A Fazenda. Tierry havia apoiado que a cantora fosse para mais um reality, mas agora que houve especulação de que Gui Napolitano, ex de Gabi, esteja no programa da Record, ele não gostou mais da ideia.

O casal assumiu o relacionamento no início do ano. Apesar dos poucos meses de namoro, os dois já faziam planos para casar.

