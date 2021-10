Após testagem em escolas públicas, Bahia registra 16 casos positivos para a covid-19

Após anunciar, no último dia 18 de outubro, o início de um projeto de testagem de até 180 mil funcionários e estudantes com idade superior a 13 anos da rede pública municipal e estadual, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), informou que foram detectados 16 casos positivos para o novo coronavírus.

De acordo com dados da Sesab, as amostras foram processadas desde o início do projeto e a manhã desta terça-feira (26).

Ainda segundo o órgão, foram feitos 1.757 exames, com 16 resultados positivos, cinco inconclusivos e 1.736 negativos. Além disso, 115 exames continuam em análise.

Um balanço com os dados do processamento serão divulgados na quarta (27).

Para além do rastreamento dos casos assintomáticos, cada escola deve implementar uma estratégia padrão de rastreamento diário a partir de uma lista de sintomas, embasadas nos critérios clínicos. O engajamento das famílias é fundamental, pois devem se comprometer a não levar o estudante para a escola caso se apresente com sintomas gripais, além de procurar atendimento em unidade de saúde. O uso de máscaras, o distanciamento social e a higiene frequente das mãos são as medidas básicas para evitar a disseminação da Covid-19 na comunidade escolar.