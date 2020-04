Após teste de DNA e traições, Abner e Sthe ganham mais de 1,6 mi de seguidores

Abner e Sthe com Apolo (Reprodução/Instagram)

Em um dia onde metade da internet brasileira estava discutindo na nas redes sociais por causa do BBB20, e a outra metade estava votando para eliminar Prior ou Manu, nada parecia suficiente para desviar o foco daqueles que angariaram mais de 1,5 bi de votos no "paredão do século". Foi aí que, do nada, o influencer baiano surgiu dizendo que Apolo, bebê criado por ele e Sthe, não é seu filho de sangue.

Era o suficiente para mudar tudo. De repente, a súbita reviravolta fez com que metade da internet começasse a discutir para saber quem do casal tinha razão na briga, e a outra metade estava curiosa e perdida, querendo saber quem eram Abner e Sthe, os "Kardashians de São Caetano".

Poucos minutos após o vídeo gravado por Abner no carro, chorando, sem cinto de segurança (importante ressaltar) e revoltado ao saber que não possuia laços genéticos com seu filho, já não se falava de outra coisa. Suprimindo as fadas sensatas, tropa do 'El Mago' e até o (pasmem) coronavírus, os nomes de Abner, Sthe e Apolo se tornaram os assuntos mais comentados no Twitter em todo o mundo.

E se o Twitter era a ágora da discussão, o Instagram era a fonte primária de informação. O ex-casal começou uma briga pública, trocando acusações através dos stories. As queixas iam desde o que parecia uma disputa para saber quem tinha mais 'chifres' sobre suas cabeças até um suposto caso de violência doméstica, passando por uma dívida de R$ 85 mil de Abner com Sthe.

Atentos e ansiosos para saber tudo em primeira mão, uma multidão começou a atualizar incessantemente o perfil dos dois nas redes sociais. Todo o clamor e interesse popular fez a notoriedade dos dois disparar nas redes socias.

Apenas no dia de ontem, somados, a dupla angariou mais de 1,6 milhão de seguidores - sendo 950 mil de Sthe e 650 mil de Abner, segundo o site SocialBlade.

O pequeno Apolo, faísca inicial da lavagem de roupa suja, também não ficou muito para trás, conquistando mais de 160 mil seguidores. Detalhe importante é que, antes de toda essa história, na "bio" do Instagram do bebê aparecia os dizeres "filho de Abner", e agora a informação foi retirada.

Apenas o nome de Sthe está exposto no local, identificando-a como mãe da criança e administradora da conta. A retirada de Abner do perfil é simbólica, pois o mesmo garantiu que nada mudaria na sua relação e afeto com Apolo, pois, segundo ele, "pai é quem cria".

Falando em pai, até um suposto genitor já foi apontado. Identificado com o prenome Fábio, o mesmo, de uma hora para outra, angariou mais de 300 mil seguidores - transformando-se no mais novo influencer soteropolitano e passando pela cerimonia de iniciação no clã de Abner e Sthe.

Alheio aos elogios à sua aparência, Fábio parecia estar mais preocupado com a possibilidade de, de repente, ter virado pai.

"Pessoal, por favor. Estão me atacando. De uma hora para outra tudo mudou, só quero que parem com isso. É um assunto sério. Não estou bem com essa situação e nem sei o que fazer. Espero que ententam que existe uma criança nessa história toda. Por favor, só peço um pouco mais de respeito", disse ele, deixando no ar se era ou não o pai da criança.

Acusações

Como dito antes, tudo começou após Abner desconfiar que não era o pai biológico de Apolo. Encucado, ele realizou um exame de DNA que apontou que, de fato, o bebê não possuia laços genéticos com o influencer.

"Eu sempre soube, véi, das traições. Eu sabia! Mas eu não sabia que meu filho era fruto de uma traição, p***! Meu filho, véi! Apolo não é meu filho, véi. P***. Desgraça! Olha isso, véi. (...)", disse ele, que aparece dirigindo e visivelmente abalado.

Na gravação, o influencer ainda mostra o exame de paternidade, que foi feito pela Diagnósticos do Brasil, no laboratório Labchecap.

"Os resultados obtidos mostraram que há compatibilidade de vínculo genético entre o Requerente e o Suposto Pai testado nos locos analisados. Portando, podemos concluir que Abner Santos Pinheiro não possui vínculo genético com Apolo Matos Pinheiro", diz o texto do documento.

Após a revelação, Sthe disse que estava surpresa com todo o auê causado por seu ex-namorado, garantindo que ele já sabia que havia a possibilidade de que Apolo fosse fruto de outro relacionamento da jovem.

"Gente, vocês já sabem o que eu vim fazer aqui, né? Vamos lá! Eles já sabiam [que Apolo não é filho de Abner]. Eu não teria um pingo de coragem de enganar ninguém, de fazer uma coisa dessa. Até porque eu senti na pele o que é ser enganada. Ele fala de traição, né? Mas só se for a traição da parte dele. Porque quando aconteceu isso a gente já tinha terminado. Terminado porque? Porque ele me traiu. Traição essa que eram várias e várias e várias, né, gente? Não era a primeira. Daí eu decidi terminar por conta dessa traição e eu me envolvi com outra pessoa", iniciou a influenciadora.

No pronunciamento, Sthe disse que, mesmo após a traição do ex, acabou voltando com Abner e só depois descobriu a gravidez de Apolo. "Infelizmente, como a gente não manda em nosso coração, acabei voltando de novo [com Abner] e, depois de um tempo eu descobri a gravidez. Com o passar dos tempos, várias e várias vezes eu cheguei pra ele e falei: Abner, vamos fazer o teste de DNA. Porque, gente, eu fui pega de surpresa como todo mundo aqui. Ele não chegou pra conversar comigo e pra falar: estou indo fazer o teste de DNA. Porque eu, inclusive nessa semana, me dispus a fazer isso por conta dos deboches que ele ficava fazendo comigo. Várias vezes eu falei com ele: Abner, vamos fazer o exame de DNA? E sabe o que ele falava pra mim? 'Não precisa fazer o exame de DNA porque Apolo é, independente de qualquer coisa, meu filho. Eu amo ele, eu vou continuar amando ele'", lembrou a influenciadora baiana.

Sthe continuou criticando o fato do ex estar expondo Apolo, que tem apenas um ano. "E agora ele faz um negócio ridículo desse de expor meu filho - não estou falando nem por mim, estou falando dessa exposição ridícula com o meu filho. (...) Existiu a dúvida e eu sempre estive disposta a fazer [o teste] porque eu não estou aqui pra enganar ninguém. Nunca fiz isso e não ia ser agora que eu ia fazer. Eu sou honesta. E aí agora vem todo mundo dizer: ah, porque eu estava chocada. A família está chocada, mas eu chamei a mãe e chamei a irmã pra conversar. Lembra disso? Contei, falei tudo o que tinha acontecido: que eu fiquei com tal pessoa, em tal período... Conversei tudo, fui sincera, esclareci tudo e pedi ajuda pra fazer o teste pra tirar essa minha consciência. Mas, enfim: Apolo era filho do coração. Não precisava fazer testes, né? Porque Apolo era filho do coração...", ironizou.

Após publicar uma série de vídeos, Sthe começou a publicar capturas de telas de fotos e conversas com Abner. "Esclarecido essa questão... Agora eu vou contar aqui o inferno que foi minha vida todos esses anos e que eu nunca quis contar aqui pra poder proteger todo mundo", disse. Em uma das imagens publicadas por ela, aparecem arranhões.

"Fui empurrada numa escada que poderia ter morrido, fui arranhada, beliscada, enquanto um "homem" tentava tomar meu celular usando força pra apagar meu story. E nunca falei sobre, porque eu nunca quis me sentir culpada pela derrota de ninguém", escreveu Sthe.

Abner respondeu a ex através dos Stories e publicou um print de conversa onde escreveu: "Jura que eu e minha família já sabia? Vai querer viver numa mentira até quando? Ah, e foi traição sim!.

Um pouco depois, ele também se pronunciou, dizendo que o que Sthe falou é mentira. "Falar que eu já sabia, que minha família já sabia, e que não foi traição? É fácil essa defesa. Chegar se defendendo com a mentira é fácil. Mas eu me lembro muito bem quando eu fui te buscar na casa de sua mãe e você não estava (...), foi assaltada e depois eu descobri que você estava na casa do cara. E depois você apareceu grávida", afirmou.

Abner disse que queria fazer o teste, mas desistiu 'por amor à criança'. Ele contou que fez o teste de paternidade após receber uma montagem de Apolo ao lado do irmão 'do outro cara' criança. "Eu jamais ia fazer esse teste sem ter uma certeza concreta. Estávamos juntos sim e foi traição sim. Eu não preciso mentir. Hoje era o dia mais f*** da minha vida. (...) Você não tem moral pra falar nada", falou.

Após ver a acusação da ex de agressão, ele disse que 'nunca encostou um dedo' nela:

"Eu nunca encostei um dedo em você. Eu sou homem pra assumir tudo o que eu faço. Já trai, já fui traido e você sabe muito bem disso. (...) A verdade é uma só: eu lutei pelo relacionamento, pedi pra voltar, e ela olhou pra minha cara e disse que não queria ficar comigo por pena porque ela já estava com outro cara", disse Abner.

Dossiê

Após toda a troca de acusações, Sthe "tirou do armário" um dossiê e começou a postar diversas fotos e prints que mostravam supostas traições de Abner. Além disso, revelou que o mesmo devia em torno de R$ 85 mil a ela.

Na defensiva, Abner confirmou a dívida mas negou que o valor fosse tão alto e voltou a acusar a ex de traí-lo.

Após tantos ataques, em um raro momento de sanidade, ambos chegaram a conclusão que o melhor a se fazer era parar com a briga que, acima de tudo, estava expondo uma criança de apenas um ano.

Premonição?

Um detalhe curioso de toda essa história é que 10 meses atrás, quando Apolo ainda era quase um recém nascido, Abner fez uma "pegadinha" com Sthe, gravando um vídeo onde dizia que achava que não era o pai da criança e que queria o exame de DNA.

Na "trollagem", que foi publicada no canal dos dois no YouTube, o argumento utilizado pelo jovem para a realização do teste é de que ele não seria parecido com o bebê. Sthe fica na defensiva o vídeo todo, provavelmente preocupada pois sabia que havia sim a possibilidade de Apolo não ser filho biológico de Aber.

*Com orientação da repórter Naiana Ribeiro