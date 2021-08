Após viralizar tocando piano, ambulante ganha teclado do Shopping Barra

Nesta quinta-feira (12), data em que se comemora o Dia da Arte, o Shopping Barra decidiu contribuir, mais uma vez, para realizar o sonho de um artista talentoso. Adilson Rafael da Cruz, o pianista que viralizou na internet tocando no meio do shopping a canção “My Way”, eternizada na voz de Frank Sinatra, ganhou de presente um teclado novíssimo do empreendimento.



Mais conhecido como Dirceu dos Teclados, seu nome artístico, o vendedor de salgados, depois de chamar a atenção e encantar milhares de pessoas de todos os cantos do país, voltou a sonhar em viver de música. O Shopping Barra o contratou para apresentações musicais e pretende contemplá-lo com outras oportunidades. Durante os dias 13, 21 e 27 de agosto, o público poderá conferir o seu talento na Praça Central do Shopping Barra, das 18h às 20h.



“Para nós, é uma alegria poder valorizar e incentivar um talento nato como o dele e que foi descoberto aqui no Barra. Estaremos sempre de portas abertas para a arte, proporcionando essa interação do público com o shopping”, destacou André Podhorodeski, superintendente do Shopping Barra.

Ao lado de familiares, Dirceu recebeu o novo presente (Foto: Divulgação/Roberto Abreu)

Adilson aprendeu a tocar alguns instrumentos sem ter aula, como autodidata, mas se tornou professor de música. Há alguns anos, ele sofreu um AVC em decorrência de um assalto na rua e teve que abandonar a carreira. Para sobreviver, o músico passou a vender salgados nos ônibus e em diversos pontos da cidade.



Depois que tive o AVC, a venda de salgados foi a forma que arranjei para sustentar a casa”. Pai de 3 filhas e casado há 28 anos, tem o maior apoio da família para realizar seu sonho. Aos 46 anos, pretende retomá-lo. “ Minha expectativa é que se torne realidade de novo”, disse o artista ao Correio no começo do mês.